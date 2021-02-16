Здравствуйте! Только через БС! - Сделать правки верстки на изображения, подкорректировать разрешения, чтобы на всем сайте было соотношение 2 к 1 у них. Кроме верхнего баннера на главной странице. - Сделать ресайз у текущих и будущих изображений ...
Перенос на php существующих XML-интерфейсов и проверка их работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано - https://wiki.wmtransfer.com/projects/webmoney/wiki/Exchanger_Service_XML_API
Необходимо создать библиотеку классов (функций) для каждого из 14 интерфейсов, а также скрипты-примеры, демонстрирующие работоспособность этого функционала. По объёму и трудозатратам это приблизительно 20% заказа, размещённого на этом ресурсе в данный момент - https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/prostejshij-torgovyj-bot-dlya-birzhi-obmena-webmoney-1092379/
Бота писать не нужно,
P.S. Объём небольшой, работа несложная, кроме тог, предполагаю, что у кого-нибудь есть готовые разработки. Поэтому бюджет прошу не раздувать )
PPS. Похоже, программисты здесь перевелись )
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