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Павел
Pavel_45
Pavel_45
53 года
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Редизайн сайта.
$500
Необходимо сделать редизайн сайта.
Дизайн сайтов
1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Серафима
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
16 дней назад
492 отзыва
$500
10 баллов
10 лет назад
Редизайн сайта.
Павел - эталон Заказчика! Рекомендую к сотрудничеству на все 100% Спасибо!
Все отлично, быстро и качественно. Рекомендую. Спасибо за выполненную работу!
Ответный отзыв
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Заказы
1
Отзывы фрилансеров
1
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