Pavel_45

Павел Pavel_45

 
53 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$500
10 баллов
10 лет назад
Редизайн сайта.
Павел - эталон Заказчика! Рекомендую к сотрудничеству на все 100% Спасибо!
Все отлично, быстро и качественно. Рекомендую. Спасибо за выполненную работу!
Ответный отзыв