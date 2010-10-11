Графика в Photoshop

Работаю в программе Adobe Photoshop больше 4 лет. В основном увлекаюсь рисованием макетов сайтов, иконок, кнопок.

Работаю только в Adobe Photoshop. На сторонних ПО не работаю.

Web-графика (Макеты сайтов, иконок, кнопок).

Обработка фото (Цветокоррекция, разное).

Текстовые эффекты.

Ищу удаленную работу, связанную с Adobe Photoshop и Web-графикой.