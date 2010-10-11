Графика в Photoshop
Работаю в программе Adobe Photoshop больше 4 лет. В основном увлекаюсь рисованием макетов сайтов, иконок, кнопок.
Работаю только в Adobe Photoshop. На сторонних ПО не работаю.
Web-графика (Макеты сайтов, иконок, кнопок).
Обработка фото (Цветокоррекция, разное).
Текстовые эффекты.
Ищу удаленную работу, связанную с Adobe Photoshop и Web-графикой.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- World Windows Se7en122 просмотра
- DVD-BOX NOD32124 просмотра
- Хромированный стиль127 просмотров
- Окно удаления adobe photoshop138 просмотров
- Навигационное меню128 просмотров
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга