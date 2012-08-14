PenzinaElana

Елена PenzinaElana

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
yurets_s
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
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Приятно было поработать
Исполнителя рекомендую как человека адекватного и приятного в общении
Ответный отзыв