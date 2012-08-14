PenzinaElana

Необходимо создание 2-х лендингов оптимизированных и так же написание оптимизированных текстов для них. прописать метатеги и внести необходимую оптимизацию для продвижения в яндекс и гугл вот пример http://www.porosusphuket.com тематика та же но качество исполнение нужно выше
- $250Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт9 лет назад
Разместить 100 разных положительных отзывов о компании на порталах и форумах туристической тематики бюджет обговаривается текст отзывов так же пишет исполнительКопирайтинг21 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $100
Есть фотографии их нужно обработать: - везде уменьшить нос модели - выровнять по цвету -местами кадрироватьОбработка фотографий28 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо внести изменения в сайт в большенстве своем работа очень простая, связанная с версткой, небольшим изменением графической составляющей и простое наполнение контентом 30 страницHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Обязанности: •Владение навыками работы с: HTML и CSS •Link building. •Написание meta-информации и titles для страниц. •Анализ поисковых запросов. Проверка кода сайта на ошибки, влияющие на индексацию сайта и его ранжирование поисковиками; Анализ контента сайта: проверка на уникальность текстов ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
игра шахматы дизайн под iPad 3, iphone... + предоплата 50%Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт11 лет назад