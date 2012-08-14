PenzinaElana

Необходимо создание 2-х лендингов оптимизированных и так же написание оптимизированных текстов для них. прописать метатеги и внести необходимую оптимизацию для продвижения в яндекс и гугл вот пример http://www.porosusphuket.com тематика та же но качество исполнение нужно выше