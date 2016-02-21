Phantomvdv

Здравствуйте, хочу создать HYIP-проект игровой тематики. Полностью функциональный с защитой от DDOS атак на нормальном скрипте и подключенными платежными системами. . Жду Ваших предложений. Аналог с сайта https://stalker-x.ru/ Идею можно взять http://metro2033game.ru/[url=https://www.weblancer.net/job_form/?action=edit&id=739735]Редактировать[/url][url=https://www.weblancer.net/projects/739735.html?action=repeat&fk=VG7h7V8hrxr5HWqTsy2Pr%2Bs0h1hIfpMLu1kOLacBWmb3rY%2BbwkwF3tHdu5zxE%2FHx]Разместить повторно[/url][url=https://www.weblancer.net/projects/739735.html?action=close&fk=VG7h7V8hrxr5HWqTsy2Pr%2Bs0h1hIfpMLu1kOLacBWmb3rY%2BbwkwF3tHdu5zxE%2FHx]Закрыть[/url][list=1][*][/list]