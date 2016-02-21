Phantomvdv

Дмитрий Владыкин Phantomvdv

 
40 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • HYIP-проект игровой тематики.

    Здравствуйте, хочу создать HYIP-проект игровой тематики. Полностью функциональный с защитой от DDOS атак на нормальном скрипте и подключенными платежными системами. . Жду Ваших предложений.

    Защита от DDoS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • HYIP-проект игровой тематики.

    Здравствуйте, хочу создать HYIP-проект игровой тематики. Полностью функциональный с защитой от DDOS атак на нормальном скрипте и подключенными платежными системами. . Жду Ваших предложений. Аналог с сайта https://stalker-x.ru/  Идею можно  взять  http://metro2033game.ru/[url=https://www.weblancer.net/job_form/?action=edit&amp;id=739735]Редактировать[/url][url=https://www.weblancer.net/projects/739735.html?action=repeat&amp;fk=VG7h7V8hrxr5HWqTsy2Pr%2Bs0h1hIfpMLu1kOLacBWmb3rY%2BbwkwF3tHdu5zxE%2FHx]Разместить повторно[/url][url=https://www.weblancer.net/projects/739735.html?action=close&amp;fk=VG7h7V8hrxr5HWqTsy2Pr%2Bs0h1hIfpMLu1kOLacBWmb3rY%2BbwkwF3tHdu5zxE%2FHx]Закрыть[/url][list=1][*][/list]

    HTMLЗащита от DDoS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Игровой хайп проект.

    Здравствуйте, хочу создать HYIP-проект игровой тематики.  Полностью функциональный с защитой от DDOS  атак на нормальном скрипте и подключенными платежными системами. . Жду Ваших предложений.

    Защита от DDoS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад