Требуется составить презентацию по тексту на тему информационной безопасности. Презентация должна состоять из 4 слайдов, на которых будет минимальное количество текста и акцент на визуальные элементы. Каждому слайду необходима пояснительная речь, продолжительностью около 1 минуты. Описание к слайдам следует оформить в документе Word.
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$20
выплачено фрилансерам
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заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Презентации2 исполнителяЗавершен3 года назад
Требуется написать заключение к экономической части с учетом проведенных вычислений. Необходимо проанализировать данные и сформулировать краткий вывод, отражающий ключевые моменты и результаты анализа.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен3 года назад
Требуется изучить предоставленный текст в области информационной безопасности и написать вывод объемом не менее 150 слов. Оригинальность текста должна составлять 90% по проверке на text.ru. Необходимо обеспечить высокое качество и глубину анализа материала.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
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