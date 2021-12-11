Требуется составить презентацию по тексту на тему информационной безопасности. Презентация должна состоять из 4 слайдов, на которых будет минимальное количество текста и акцент на визуальные элементы. Каждому слайду необходима пояснительная речь, продолжительностью около 1 минуты. Описание к слайдам следует оформить в документе Word.