Piar-siti

Алёна Piar-siti

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Составить презентацию по тексту.

    Требуется составить презентацию по тексту на тему информационной безопасности. Презентация должна состоять из 4 слайдов, на которых будет минимальное количество текста и акцент на визуальные элементы. Каждому слайду необходима пояснительная речь, продолжительностью около 1 минуты. Описание к слайдам следует оформить в документе Word.

    Презентации2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно написать заключение к экономической части

    Требуется написать заключение к экономической части с учетом проведенных вычислений. Необходимо проанализировать данные и сформулировать краткий вывод, отражающий ключевые моменты и результаты анализа.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Изучить текст и написать к нему вывод

    Требуется изучить предоставленный текст в области информационной безопасности и написать вывод объемом не менее 150 слов. Оригинальность текста должна составлять 90% по проверке на text.ru. Необходимо обеспечить высокое качество и глубину анализа материала.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
3 года назад
Составить презентацию по тексту.
Оплата своевременная, приятный заказчик.
Работа была выполнена в срок.
Ответный отзыв
i_lugovtsova08
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Составить презентацию по тексту.
Понравился заказчик. Очень чёткое и объемное тз, оплата в срок. Всегда на связи. Рекомендую для сотрудничества
Всё супер. большое спасибо. Всё выполнено чётко по ТЗ и в короткие сроки.
Ответный отзыв
MaxFm1710
Алексей 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
3 года назад
Нужно написать заключение к экономической части
Очень понравилось работать с данным заказчиком. Реальные задачи, оплата сразу. Рекомендую.
Очень быстрая и качественная работа. Рекомендую.
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TseliapunDzianis
Денис 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
$7
10 баллов
3 года назад
Нужно написать заключение к экономической части
Работа была оплачена.
Всё супер. Буду сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
TseliapunDzianis
Денис 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
$7
10 баллов
3 года назад
Изучить текст и написать к нему вывод
Работа была оплачена.
Рекомендую для сотрудничества. Очень оперативная работа. Качество на высоком уровне. К правкам относится спокойно.
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