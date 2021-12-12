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Отзывы заказчиков
$60
9 баллов
3 года назад
Работа выполнена в срок вполне качественно, согласно техзаданию.
Ответный отзыв
Рекомендую данного заказчика. Все ясно и четко объясняет. Платеж выполнен своевременно.
$6
10 баллов
3 года назад
Отличный копирайтер. В срок и без лишних разговоров.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с такими заказчиком. Оплата производится своевременно без задержек) спасибо)
$3
10 баллов
3 года назад
Качество текста без нареканий. Уникальность под 100%. Быстрота работы гарантирована
Ответный отзыв
Рекомендую данного заказчика. Оплата точно в срок.
$6
10 баллов
3 года назад
Очень быстрая и качественная работа. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с данным заказчиком. Реальные задачи, оплата сразу. Рекомендую.