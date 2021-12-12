MaxFm1710

Алексей MaxFm1710

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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0 из 5

Отзывы заказчиков

Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
$60
9 баллов
3 года назад
Описать 200 слов-понятий по образцу
Работа выполнена в срок вполне качественно, согласно техзаданию.
Рекомендую данного заказчика. Все ясно и четко объясняет. Платеж выполнен своевременно.
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PonamorevFilipp
Филипп 
28 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
3 года назад
Статьи на сайт сельскохозяйственной направлености
Отличный копирайтер. В срок и без лишних разговоров.
Очень приятно работать с такими заказчиком. Оплата производится своевременно без задержек) спасибо)
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happiness973
Лидия 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Рерайт статьи (тема: экипировка для снегоходчиков)
Качество текста без нареканий. Уникальность под 100%. Быстрота работы гарантирована
Рекомендую данного заказчика. Оплата точно в срок.
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Piar-siti
Алёна 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$6
10 баллов
3 года назад
Нужно написать заключение к экономической части
Очень быстрая и качественная работа. Рекомендую.
Очень понравилось работать с данным заказчиком. Реальные задачи, оплата сразу. Рекомендую.
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