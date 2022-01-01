lifeofvolkov1

Василий Волков lifeofvolkov1

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
SMM, Таргет, и всего по чуть-чуть

Привет, или Здравствуйте.

О себе:

Ответственный парень, с нотками перфекционизма. Так что привык делать работу до конца и качественно))

Есть знания и опыт в:

- SMM

- Таргет

- Арбитраж

- Анализ и разбор ЦА

- Администрирование и ведение страницы

- Разработка контент-плана (и его создание)

- Дизайн, монтаж, 3Д моделлинг

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Отзывы заказчиков

yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Сделать картинку/коллаж для посадочной страницы
NFTNode.js
Василий очень быстро все сделал. Результат очень понравился. Спасибо!
Отлично поставленное ТЗ, было комфортно работать, рекомендую
Ответный отзыв
MaxFm1710
Алексей 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Написать текст
Отличная работа, выполнил точно в срок, рекомендую
Отлично расписана задача, приятно было поработать
Ответный отзыв