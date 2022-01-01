SMM, Таргет, и всего по чуть-чуть
Привет, или Здравствуйте.
О себе:
Ответственный парень, с нотками перфекционизма. Так что привык делать работу до конца и качественно))
Есть знания и опыт в:
- SMM
- Таргет
- Арбитраж
- Анализ и разбор ЦА
- Администрирование и ведение страницы
- Разработка контент-плана (и его создание)
- Дизайн, монтаж, 3Д моделлинг
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средняя оценка
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
NFTNode.js
Василий очень быстро все сделал. Результат очень понравился. Спасибо!
Ответный отзыв
Отлично поставленное ТЗ, было комфортно работать, рекомендую
$10
10 баллов
3 года назад
Отличная работа, выполнил точно в срок, рекомендую
Ответный отзыв
Отлично расписана задача, приятно было поработать