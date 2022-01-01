SMM, Таргет, и всего по чуть-чуть

Привет, или Здравствуйте.

О себе:

Ответственный парень, с нотками перфекционизма. Так что привык делать работу до конца и качественно))

Есть знания и опыт в:

- SMM

- Таргет

- Арбитраж

- Анализ и разбор ЦА

- Администрирование и ведение страницы

- Разработка контент-плана (и его создание)

- Дизайн, монтаж, 3Д моделлинг