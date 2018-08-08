PixelGrant

Есть скрипт по продвижению в инстаграме. В данный момент там есть возможность назначить тарифный план пользователем в ручную и прикручена система pay pal. Нужно прикрутить "единую кассу" и автоматизировать покупку тарифных планов. Что бы система ...
SEO+ КОНТЕКСТ ADWORDS И ЯДИРЕКТ
Опыт работы: seo-специалист– 5 лет (Продвижение и оптимизация сайтов - SEO. Контекстная реклама.).
Занимаюсь продвижением сайтов с мая 2013 г., имею большой опыт в развитии разных ниш.
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Стоимость моих услуг:
Контекстная реклама - от 4500 руб.
SEO продвижение - от 15000 руб./мес.
SEO оптимизация - от 10000 руб.
Связь со мной:
Viber, WhatsApp +380953381531
Skype: kolomiec_a.v.
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- $76Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ключевые слова: мягкие окна шторы пвх гибкие окна Нужно написать детальный план и рекомендации для продвижения сайта по этим трем запросам. Также указать ориентировочные сроки вывода запросов в топ соблюдая план ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт7 лет назад