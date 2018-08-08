PixelGrant

Антон PixelGrant

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
SEO+ КОНТЕКСТ ADWORDS И ЯДИРЕКТ

Опыт работы: seo-специалист– 5 лет (Продвижение и оптимизация сайтов - SEO. Контекстная реклама.).

Занимаюсь продвижением сайтов с мая 2013 г., имею большой опыт в развитии разных ниш.

Отзывы клиентов: http://pixelgrant.ru/#comments

Стоимость моих услуг: 

Контекстная реклама - от 4500 руб.

SEO продвижение - от 15000 руб./мес.

SEO оптимизация - от 10000 руб.

Связь со мной:

Viber, WhatsApp  +380953381531

Skype: kolomiec_a.v.