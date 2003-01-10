PolZefirki

Требуется выполнить 2 лабораторные работы по языку программирования Питон. Срок выполнения - 2 января 23.00 по МСК. Все условия и необходимые материалы находятся в закрепленных файлах.
Лабораторные работы1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Требуется выполнить 2 лабораторные работы по языку программирования Питон. Срок выполнения - 2 января 23.00 по МСК. Все условия и необходимые материалы находятся в закрепленных файлах.
Завершите лабораторную работу по обращению с файлами на Python, состоящую из 10 заданий. Все необходимые материалы и ссылки находятся в текстовом документе. Срок выполнения — 01.01.2022, 22:00 по МСК.
Требуется выполнить 2 лабораторные работы по языку программирования Питон. Срок выполнения - 1 января 10:00 по МСК. Условия и материалы предоставлены в закрепленных файлах.