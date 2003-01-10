PolZefirki

Наталья Снигирева PolZefirki

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Студент-биоинформатик

Обитаюсь в Польше и учусь в на биоинформатика

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Mifaaa93
32 года
4 года в сервисе
Был
12 часов назад
$60
10 баллов
3 года назад
Выполнение лабораторных работ по Питону
Python
Отличный заказчик! вообще никаких проблем не было! рекомендую!
Работа выполнена в срок и очень качественно, хорошо налажено взаимодействие с целью уточнения деталей у заказчика, безукоризненно выполнены даже задания требующие знаний в других дисциплинах.
Ответный отзыв
Mifaaa93
32 года
4 года в сервисе
Был
12 часов назад
$40
10 баллов
3 года назад
Python, лабораторная работа по обращению с файлами, 10 заданий.
Python
Четко поставленная задача и оперативная связь. Никаких проблем с оплатой. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем)
Невероятная скорость и качество выполнения заказа. Полностью стоит своих денег.
Ответный отзыв