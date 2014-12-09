Poleva

Дарья Poleva

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Приветствую потенциальных заказчиков!

Вкратце расскажу о себе основную информацию.Около двух лет работала на сайте

free-lance.ru. Специализация: SEO копирайт, рерайт, технические и

художественные переводы, отзывы, скрытая реклама, расшифровка

аудиозаписи, монтаж видео, обработка фото. Имею русское филологическое

образование, владею языками: английский и украинский. До фриланса, около

трех лет, работала support-manager в крупной IT компании. К работе

подхожу ответственно, гарантирую уникальность, грамотность и

оперативность в работе с ТЗ.

Мои контакты:

ICQ 191983462 

Отзывы заказчиков

redkaja
39 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Реферат по правоведению (6583)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Рерайт описания товаров
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)
$30
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по педагогике
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
2 отзыва
$1/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
от 1 дня
нет рейтинга