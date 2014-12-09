Приветствую потенциальных заказчиков!

Вкратце расскажу о себе основную информацию.Около двух лет работала на сайте

free-lance.ru. Специализация: SEO копирайт, рерайт, технические и

художественные переводы, отзывы, скрытая реклама, расшифровка

аудиозаписи, монтаж видео, обработка фото. Имею русское филологическое

образование, владею языками: английский и украинский. До фриланса, около

трех лет, работала support-manager в крупной IT компании. К работе

подхожу ответственно, гарантирую уникальность, грамотность и

оперативность в работе с ТЗ.

Мои контакты:

ICQ 191983462