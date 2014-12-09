Приветствую потенциальных заказчиков!
Вкратце расскажу о себе основную информацию.Около двух лет работала на сайте
free-lance.ru. Специализация: SEO копирайт, рерайт, технические и
художественные переводы, отзывы, скрытая реклама, расшифровка
аудиозаписи, монтаж видео, обработка фото. Имею русское филологическое
образование, владею языками: английский и украинский. До фриланса, около
трех лет, работала support-manager в крупной IT компании. К работе
подхожу ответственно, гарантирую уникальность, грамотность и
оперативность в работе с ТЗ.
Мои контакты:
ICQ 191983462
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
2 отзыва
$1/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
от 1 дня
нет рейтинга