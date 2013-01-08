Дизайнер
Рисую макеты и то что прилагается к ним(шапка,меню,лого, и т.д) а так же банеры ,работа с фотографиями ,удаление ненужного текста (правка замена текста),аватар. Мои работы вы можите посмотреть добавив в Skype: poma_gaev или ICQ : 1013315
А также продаже ICQ номеров оброщаться туда же.
(если мена нет в скайпе или же в ICQ то можите позвонить на сотовый 89022607990)
Рзаработка сайтов с 0!!
в разработку сайта относятся:
▬ Персональный дизайн
▬ Персональная ПУ
▬ Вёрстка
▬ Обновления
Контактные данные Skype: Blad_Gad или же Poma_Gaev
Примеры так же вам пришляю в Skype
Продажа хостинг панели на подобии премьер хост
Действие аккаунта приостановлено!
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