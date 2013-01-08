Дизайнер

Рисую макеты и то что прилагается к ним(шапка,меню,лого, и т.д) а так же банеры ,работа с фотографиями ,удаление ненужного текста (правка замена текста),аватар. Мои работы вы можите посмотреть добавив в Skype: poma_gaev или ICQ : 1013315

А также продаже ICQ номеров оброщаться туда же.

(если мена нет в скайпе или же в ICQ то можите позвонить на сотовый 89022607990)

Рзаработка сайтов с 0!!

в разработку сайта относятся:

▬ Персональный дизайн

▬ Персональная ПУ

▬ Вёрстка

▬ Обновления

Контактные данные Skype: Blad_Gad или же Poma_Gaev

Примеры так же вам пришляю в Skype

Продажа хостинг панели на подобии премьер хост