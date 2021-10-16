Poshelnahuy

Влад Богатов Poshelnahuy

 
21 годРоссия/Озёрск
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Три дэ художник.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
hrsoftwaredev
Олег Грабко 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
2 года назад
Разложить плитку на стены ванной комнаты в 3D
Рекомендую как ответственного исполнителя
Хороший заказчик.
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