Здравствуйте Уважаемый заказчик
Важно! По скайпу общение через чат.
Выгоды для вас.
1) Увеличение процента продаж. Ваш бизнес идёт в гору благодаря отличной проектировке сайта.
2) В своих работах использую только лицензионную графику.
3) Короткие сроки (1-5 дней).
4) При заказе двух дизайнов скидка 30%.
5) Постоянным клиентам скидка 10%.
6) Популярные сервисы оплаты: яндекс деньги, webmoney.
7) На связи 24 часа в сутки.
План работы.
1) Разработка структуры сайта и её утверждение заказчиком.
2) Прорисовка главной страницы и отправка проделанной работы заказчику(.jpg).
3) Прорисовка второстепенных страниц и отправка проделанной работы заказчику(.jpg).
4) Тест фокус-группой на юзабилити.
5) Конечная доработка макета: внесение мелких доработок и замечаний заказчика.
6) Отправка превью(.jpg) всех страниц и получение оплаты за свои услуги.
7) Отправка (.psd)
За что вы платите?
У многих заказчиков возникает вопрос: "Почему именно такая цена?". Я решил описать, что включает в себя созданный мной дизайн, дабы заказчик знал за что он платит.
1) Продуманная структура.
2) Грамотная типографика.
3) Композиция.
4) Баланс элементов.
5) Проработка мелочей.
6) Дизайн строится так, чтобы у верстальщика не возникло сложностей при работе с ним.
7) Грамотный подход к выбору цветовой гаммы сайта и его элементов.
8) Лицензионная(Платная) графика.
9) Сайт ориентирован на пользователя и под его цели.
10) Дизайн строится таким образом, чтобы пользователь, зайдя на сайт, мог получить нужную ему информацию.
11) Разработка новой модульной сетки для каждого проекта.