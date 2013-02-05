PowerFull

Даниил PowerFull

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Креативность и профессионализм в решении ваших задач!

Здравствуйте Уважаемый заказчик

Важно! По скайпу общение через чат.

Выгоды для вас.

1) Увеличение процента продаж. Ваш бизнес идёт в гору благодаря отличной проектировке сайта.

2) В своих работах использую только лицензионную графику.

3) Короткие сроки (1-5 дней).

4) При заказе двух дизайнов скидка 30%.

5) Постоянным клиентам скидка 10%.

6) Популярные сервисы оплаты: яндекс деньги, webmoney.

7) На связи 24 часа в сутки.

План работы.

1) Разработка структуры сайта и её утверждение заказчиком.

2) Прорисовка главной страницы и отправка проделанной работы заказчику(.jpg).

3) Прорисовка второстепенных страниц и отправка проделанной работы заказчику(.jpg).

4) Тест фокус-группой на юзабилити.

5) Конечная доработка макета: внесение мелких доработок и замечаний заказчика.

6) Отправка превью(.jpg) всех страниц и получение оплаты за свои услуги.

7) Отправка (.psd)

За что вы платите?

У многих заказчиков возникает вопрос: "Почему именно такая цена?". Я решил описать, что включает в себя созданный мной дизайн, дабы заказчик знал за что он платит.

1) Продуманная структура.

2) Грамотная типографика.

3) Композиция.

4) Баланс элементов.

5) Проработка мелочей.

6) Дизайн строится так, чтобы у верстальщика не возникло сложностей при работе с ним.

7) Грамотный подход к выбору цветовой гаммы сайта и его элементов.

8) Лицензионная(Платная) графика.

9) Сайт ориентирован на пользователя и под его цели.

10) Дизайн строится таким образом, чтобы пользователь, зайдя на сайт, мог получить нужную ему информацию.

11) Разработка новой модульной сетки для каждого проекта.

Отзывы заказчиков

Rico
Олег 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
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Сотрудничеством доволен, Даниил постарался максимально выполнить пожелания заказчика (который, как обычно, не знал сам чего хочет:) ). Быстро сделал необходимые изменения и прислал готовую работу. Уверен, что продолжим сотрудничество.
Олег отличный заказчик, приятен в общении. Чёткого тз не было, поэтому работал на свою фантазию, но это мне и по душе. С оплатой никаких проблем не было. В общем сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга