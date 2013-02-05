Креативность и профессионализм в решении ваших задач!

Здравствуйте Уважаемый заказчик

Важно! По скайпу общение через чат.

Выгоды для вас.

1) Увеличение процента продаж. Ваш бизнес идёт в гору благодаря отличной проектировке сайта.

2) В своих работах использую только лицензионную графику.

3) Короткие сроки (1-5 дней).

4) При заказе двух дизайнов скидка 30%.

5) Постоянным клиентам скидка 10%.

6) Популярные сервисы оплаты: яндекс деньги, webmoney.

7) На связи 24 часа в сутки.

План работы.

1) Разработка структуры сайта и её утверждение заказчиком.

2) Прорисовка главной страницы и отправка проделанной работы заказчику(.jpg).

3) Прорисовка второстепенных страниц и отправка проделанной работы заказчику(.jpg).

4) Тест фокус-группой на юзабилити.

5) Конечная доработка макета: внесение мелких доработок и замечаний заказчика.

6) Отправка превью(.jpg) всех страниц и получение оплаты за свои услуги.

7) Отправка (.psd)

За что вы платите?

У многих заказчиков возникает вопрос: "Почему именно такая цена?". Я решил описать, что включает в себя созданный мной дизайн, дабы заказчик знал за что он платит.

1) Продуманная структура.

2) Грамотная типографика.

3) Композиция.

4) Баланс элементов.

5) Проработка мелочей.

6) Дизайн строится так, чтобы у верстальщика не возникло сложностей при работе с ним.

7) Грамотный подход к выбору цветовой гаммы сайта и его элементов.

8) Лицензионная(Платная) графика.

9) Сайт ориентирован на пользователя и под его цели.

10) Дизайн строится таким образом, чтобы пользователь, зайдя на сайт, мог получить нужную ему информацию.

11) Разработка новой модульной сетки для каждого проекта.