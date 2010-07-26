Придумать красивое и звонкое название бренда по производству объемных картин (барельеф). 1. Не более 10 символов. 2. Легко читалось как в русской, так и в англоязычной версии. 3. Домен как русский .РФ, так и английский .RU должны быть ...
- $5Нейминг и Слоганы48 заявокЗакрыт7 лет назад
- $60
Здравствуйте, Уважаемые !!! Прошу нарисовать цветной логотип, векторный (либо высокого разрешения) для сайта, посвященному Гидропонике. Логотип для размещения в «голове» сайта. В настоящее время сайт чисто информационного характера, планируется создание Интернет-магазина товаров для Гидропоники. В настоящее время логотип ...Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $80
Нужен специалист Datalife способный доработать шаблон CMI ТЗ 1. В шаблоне полной новости вместо голосования (звездочек) сделать прозрачное, серое выпадающее меню (содержание) в котором выводятся ссылки на все статьи категории просматриваемой статьи. т.е. много статей входят в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нарисовать цветного, векторного (либо высокого разрешения) Гидронома для размещения в "голове" сайта. Гидроном - от слова Агроном, только занимающийся выращиванием растений без использования почв, т.е. методом Гидропоники. Желательно с книжкой. Гидроном будет размещен на сайте, содержащем ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно качественно и без ошибок распознать текст http://ponics.ru/lib/Rasten_bezpochvy.djvu (114 страниц) в один HTML файл. В HTML не должно присутствовать указаний на шрифты. Форматировать текст тоже нет надобности. Все таблицы должны быть распознаны, картинки присутствовать.Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Существует сайт на Wordpress. Нужно прикрутить темплейт от Wordpress к Shop-Script FREE. Подробнее: На главной странице Wordpress есть ссылка на магазин, переходя по ссылке посетитель переходит в каталог http://сайт.ru/shop в котором установлен Shop-Script FREE боковое меню ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нарисовать лого компании ООО "ИРРИГА". Сайт: www.irriga.ru Специфика: Ирригационные системы, системы орошения, автоматического полива.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад