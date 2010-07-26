ProRus

Руслан ProRus

 
48 летРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Придумать название бренда

    $5

    Придумать красивое и звонкое название бренда по производству объемных картин (барельеф). 1. Не более 10 символов. 2. Легко читалось как в русской, так и в англоязычной версии. 3. Домен как русский .РФ, так и английский .RU должны быть ...

    Нейминг и Слоганы48 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип магазина "Гидропоника для всех"

    $60

    Здравствуйте, Уважаемые !!! Прошу нарисовать цветной логотип, векторный (либо высокого разрешения) для сайта, посвященному Гидропонике. Логотип для размещения в «голове» сайта. В настоящее время сайт чисто информационного характера, планируется создание Интернет-магазина товаров для Гидропоники. В настоящее время логотип ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать шаблон

    $80

    Нужен специалист Datalife способный доработать шаблон CMI ТЗ 1. В шаблоне полной новости вместо голосования (звездочек) сделать прозрачное, серое выпадающее меню (содержание) в котором выводятся ссылки на все статьи категории просматриваемой статьи. т.е. много статей входят в ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать Гидронома

    $50

    Нарисовать цветного, векторного (либо высокого разрешения) Гидронома для размещения в "голове" сайта. Гидроном - от слова Агроном, только занимающийся выращиванием растений без использования почв, т.е. методом Гидропоники. Желательно с книжкой. Гидроном будет размещен на сайте, содержащем ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Распознать книгу из DJVU в HTML

    Нужно качественно и без ошибок распознать текст http://ponics.ru/lib/Rasten_bezpochvy.djvu (114 страниц) в один HTML файл. В HTML не должно присутствовать указаний на шрифты. Форматировать текст тоже нет надобности. Все таблицы должны быть распознаны, картинки присутствовать.

    HTML
    Редактирование и Корректура1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Прикрутить дизайн к Shop-Script FREE

    Существует сайт на Wordpress. Нужно прикрутить темплейт от Wordpress к Shop-Script FREE. Подробнее: На главной странице Wordpress есть ссылка на магазин, переходя по ссылке посетитель переходит в каталог http://сайт.ru/shop в котором установлен Shop-Script FREE боковое меню ...

    WordPressСайт на WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
veresen
Вера 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать Гидронома
Очень рада сотрудничеству с Русланом! Замечательный заказчик и настоящий профессионал! Все четко-ясно,моментальная оплата, приятное общение. Спасибо большое! Рекомендую всем!
Отличный исполнитель, хороший художник. Все сделано на высшем уровне !!! Победа в конкурсе подтверждает мастерство !!! Рекомендую.
Ответный отзыв
Antil
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Логотип компании ИРРИГА
Отличный заказчик. Приятен в общение. Оплата моментально. А главное это качественное ТЗ и все предоставленные материалы. Надеюсь еще поработаем, удачи!
Работа выполнена быстро и на высоком уровне ! Спасибо !!!
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