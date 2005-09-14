Programmer6

very good written english, reading technical documentation as is - my desk "book" - is MSDN april 2005.
Expirienced in writing Web-application (ASP.NET), some web services created successfully.
XML transformations and read/write actions for configuring project's work.
1 year expirience in MsSQL programming.
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
18 лет назад
Отличный разработчик! Очень ответственный и инициативный! Имеет оличный опыт и технические знания которые умело применяет! 10 БАЛЛОВ! Очень рады что работали имеено с ним! Безусловно при выборе разработчика на последующие проекты отдадим приоритет именно этому фрилансеру! Настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами этого программиста! Огромное спасибо за качественную работу!
Ответный отзыв
пока только положительные впечатления, не смотря на непонятки в начале работы.