Необходимо сделать скрипт на php который: - читает параметры задания из входящего POST сообщения (webhook от https://www.upzilla.co ) - и выполняет пост в твитер с нужными параметрами Для поста используем пакет https://github.com/J7mbo/twitter-api-php Возможна смена пакета на другой при аргументации в ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать скрипт на php который: - читает параметры задания из json - выполнять http(s) запрос к указанному хосту с указанными параметрами - возвращает результат в нужном формате Для запроса используем пакет https://github.com/guzzle/guzzle Возможна смена пакета на другой при аргументации ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать сайт на laravel, возможно использование уже готовых пакетов и генераторов CRUD. Сайт будет содержать 5 экранов (Пример экранов представлены) [list][*]1. Список сайтов. [*]2. Добавление\редактирование сайта. [*]3. Профайл пользователя. [*]4. Детали транзакций пользователя. [*]5. Список контактов с возможностью добавления или ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать приложение на laravel состоящее из 5 экранов 1. Список сайтов 2. Добавление\редактирование сайта 3. Профайл 4. Платежные детали 5. Список контактов с возможностью добавления Пример экранов представлены Полное ТЗ при контактеВеб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать скрипт который будет запускается по крону и комитить в репозитарий Subversion Детали в прикрпленом файлеВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать класс для WordPress который сохраняет посты определенного типа (задаются при инициализации класса) и сохраняет элементы из Media Library (ML) привязанные к этому посту в файл формата xml. Так же может восстанавливать эти же ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать класс для WordPress который сохраняет посты определенного типа и сохраняет элементы из Media Library привязанные к этому посту в формат xml и может восстанавливать эти же посты и элементы Media Library. Пример работы класса $xmlExport = ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $300
Необходимы ряд изменений в рабочем скрипте аукционе(PHPProBid). Список изменений http://www.edaily.info/auct.rarВеб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходимо на FLASH разработать галерею с возможностью администрирования (php)б. Особенности галереи: ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $200
http://webchess.ru Есть класс игры, сайт. Необходимо доделать саму игруРазработка игр6 заявокЗакрыт18 лет назад
Конвертировать MSAccess в ASP.Net и SQL ServerВеб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Прикрепленно в файлеВеб-программирование6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Есть ряд заданий, для выполнения которых нужны API данной ЦМС. Предложения жду в аську и по почте.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Необходимо реализовать следующие возможности 1) добавить пользователем образовывать группы 2) создавать собственные странички (как для группы так и для пользователя) 3) установка приватности (для сообщени и прочего) Подробности при обсуждении мои координатыЗакрыт18 лет назад
- $50
Необходимо написать тулбар(панельку) для броузеров (Explorer, farefox) Панелька должна удаленна читать данные с базы данных и показывать пользователю.Прикладное ПО8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $200Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Необходимо исправить две функции в редакторе(html) 1) при добавлении показывается один лишний пробел. 2) при вставке пустой ссылке всталяется директория Используется редактор http://fckeditor.net Пишите в icq Сегодня (24.11.05) будуЗакрыт18 лет назад
- $20
Задания в прилагаемом файле.Веб-программирование10 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Необходим сайт Два главных условия: 1) НАличие шаблона дизайна (тоесть все вынесено в один файл 2) Легое и удобное администрированиеСайты «под ключ»30 заявокЗакрыт18 лет назад
- $200
Необходимо доделать доделать чат на Flash Communication Server. Подробности при контакте Стучите в аську пишите на мыло.Закрыт18 лет назад