e-masters

Мамедов e-masters

 
52 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров
Programmer6
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$50
10 баллов
18 лет назад
Создания скрипта(php)
пока только положительные впечатления, не смотря на непонятки в начале работы.
Отличный разработчик! Очень ответственный и инициативный! Имеет оличный опыт и технические знания которые умело применяет! 10 БАЛЛОВ! Очень рады что работали имеено с ним! Безусловно при выборе разработчика на последующие проекты отдадим приоритет именно этому фрилансеру! Настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами этого программиста! Огромное спасибо за качественную работу!
Ответный отзыв
yoda
46 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$150
10 баллов
18 лет назад
Необходим клон сайта
Оличный заказчик, четко поставили задачу, технически грамотные, принимали активное участие в ходе проекта. Не было ни одного вопроса, который остался без ответа! Постоянно на связи, быстрая и своевременная оплата! Очень хорошее впечатление, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Все сделал быстро и качественно. Хорошо подобранна команда.
Ответный отзыв