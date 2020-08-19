Prolife123

Про Prolife123

 
31 годУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Маркетинг-развитие бизнеса

Маркетинг-развитие бизнеса с «0»до успеха (комплексно,индивидуально):

•        PR-копирайтинг:продающие статьи с уникальностью выше 90%, ключи для SEO

•        SMM-маркетинг:посты, конкурсы, увеличение активности

•        Inet-маркетинг:рассылки (e-mail, sms, viber), таргет-реклама

•        Event-маркетинг:мероприятия разного уровня и масштаба

•        Дизайн баннеров

•        Брендинг с «0» до ТМ (ATL, BTL, Inet)

•        Разработка акций, рекламных кампаний, увеличениепродаж

•        Анализ (SWOT, PEST, ABC): клиенты, конкуренты,поставщики

•        Бюджетирование, ценообразование, управлениеассортиментом

•        Разработка Партнерской и бонусной программ

•        Реализация локальных и масштабных проектов

 