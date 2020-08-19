Prolife123

Есть примеры, нужно нарисовать мультяшек под печать
Маркетинг-развитие бизнеса
Маркетинг-развитие бизнеса с «0»до успеха (комплексно,индивидуально):
• PR-копирайтинг:продающие статьи с уникальностью выше 90%, ключи для SEO
• SMM-маркетинг:посты, конкурсы, увеличение активности
• Inet-маркетинг:рассылки (e-mail, sms, viber), таргет-реклама
• Event-маркетинг:мероприятия разного уровня и масштаба
• Дизайн баннеров
• Брендинг с «0» до ТМ (ATL, BTL, Inet)
• Разработка акций, рекламных кампаний, увеличениепродаж
• Анализ (SWOT, PEST, ABC): клиенты, конкуренты,поставщики
• Бюджетирование, ценообразование, управлениеассортиментом
• Разработка Партнерской и бонусной программ
• Реализация локальных и масштабных проектов
- $10Иллюстрации и Рисунки50 заявокЗакрыт3 года назад