По деталям машин надо для военного училища написать диплом. Тема: "Гидрообъемная трансмиссия под многоцелевой гусеничной машины, с подробной проработкой гусеничного двигателя" Там надо 4 чертежа - один А1 и три А3. Есть методичка. ICQ: 385817514
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