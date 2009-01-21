Promt

Пётр Сидоров Promt

 
38 летРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать диплом для военного училища

    По деталям машин надо для военного училища написать диплом. Тема: "Гидрообъемная трансмиссия под многоцелевой гусеничной машины, с подробной проработкой гусеничного двигателя" Там надо 4 чертежа - один А1 и три А3. Есть методичка. ICQ: 385817514

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Авторы для написания студенческих работ

    Приглашаем к сотрудничеству авторов для написания (контрольных, рефератов, курсовых, диссертаций, дипломных работ) по предметам: машиностроение,электроника,электромагнитные поля и волны,распространения радиоволн и антенно-ядерных устройств,основы теории цепей и т.д. ICQ: 385817514

    Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Авторы для написания студенческих работ

    Приглашаем к сотрудничеству авторов для написания контрольных, рефератов, курсовых, диссертаций и дипломных работ. Студенты и аспиранты, преподаватели высших учебных заведений, а также все, кто имеет опыт написания научных работ по дизайну, ПАХТ(процессорно-аппаратно-химические технологии), и другим ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуются авторы для написания работ!

    Приглашаем к сотрудничеству авторов для написания контрольных, рефератов, курсовых, диссертаций и дипломных работ. Студенты и аспиранты, преподаватели высших учебных заведений, а также все, кто имеет опыт написания научных работ по экономическим, юридическим, техническим, гуманитарным и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы100 заявок
    Закрыт
    15 лет назад