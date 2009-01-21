По деталям машин надо для военного училища написать диплом. Тема: "Гидрообъемная трансмиссия под многоцелевой гусеничной машины, с подробной проработкой гусеничного двигателя" Там надо 4 чертежа - один А1 и три А3. Есть методичка. ICQ: 385817514