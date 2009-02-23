Написать диплом для военного училища

Требуется написать диплом. Тема: "Бизнес-план нового товара.....". Срок до 12.03.09 Оплата 4000 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По деталям машин надо для военного училища написать диплом. Тема: "Гидрообъемная трансмиссия под многоцелевой гусеничной машины, с подробной проработкой гусеничного двигателя"
Там надо 4 чертежа - один А1 и три А3. Есть методичка.
ICQ: 385817514
- Похожие заказы
- $100Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
Прошлый фрилансер куда-то делась , на связь не выходит , поэтому заново ищу исполнителя. По сути это дипломная работа. тема работы "создание комплекса инструктивных материалов по организации СКС для общеобразовательных учреждений". сам проект должен включать в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо написать одну главу по туризму. Тема : "Проект тур-путешествия в ....." Работа нужна к 15:00 по Москве 25 февраля. Оплата 500 руб. Прошу внимательно отнестись к работе, поскольку предыдущий исполнитель не оправдал возложенных на него надежд!!!Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
2 работы по психологии. 15-20 страниц каждая 1. Теоретич обзор 2. Графическое представление темы 3. Практическое применение темы Более подробно по требованиям и сами темы отправлю на e-mail Цена 500 р. за все. Одна работа уже ...Завершен15 лет назад
- $15
Требуется написать курсовую работу на тему - "Психологическое сопровождение одарённых детей в образовательном пространстве ДОУ." (только теоретическая часть) I глава "Теоретические основы одарённости" II глава "Экспериментальная часть" Курсовая работа должна состоять из 24-26 страниц. 14 шрифт,1,5 интервал ...Завершен15 лет назад
- $50
Что имеется: игра, написанная на Java(по сети клиенты играют в крестики нолики через сервер) Что требуется: Также на каждую процедуру написать краткий комментарий в самой программе. Сроки: Все должно быть готово до 27/02/09 Оплата: Договорная через WebMoney Пишите свои ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $22
5 курс юрфак Необходимо, чтобы работа была выполнена в соответствии с ГОСТом. Во введении необходимо указать актуальность, цели, задачи, объект, предмет исследования, степень изученности, методы исследования и структуру работы. Обязательным элементом работы являются сноски, которые должны ...Закрыт15 лет назад
Нужно сделать хуиз с подключением ини файла. В ини указывается зависимость хуиз-сервера от tld зоны. Домены берутся из текстового файла либо из текстового многострочного окошка (и так и так). После работы в другом окошке таблицей отображаются свободные и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Реферат на тему "Причина и история возникновения денег" +состояние денежной масссы на текущий момент, денежные агрегаты и т.д. Предмет: финансы и кредит. Обьем: 15-20 страниц. Сроки: до 02-00 ( по МСК) Указываем цену Личку не читаюЗакрыт15 лет назад
- $50
Проект состоит из двух частей: -графической -расчетно-пояснительной записки. Графическая часть- 4 листа: 1 А2 «Исследование рычажного механизма» 2.А1 «Общий вид редуктора» 3.А3 «Колесо зубчатое» 4.А3 «Вал тихоходный»……….Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт15 лет назад