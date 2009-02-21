Курсовые по прикладной механике

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок183 просмотра
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Проект состоит из двух частей:

-графической

-расчетно-пояснительной записки.

Графическая часть- 4 листа:

1 А2 «Исследование рычажного механизма»

2.А1 «Общий вид редуктора»

3.А3 «Колесо зубчатое»

4.А3 «Вал тихоходный»……….

15 лет назад
Dvornik33
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад