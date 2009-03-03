Надо сделать до 10.03.09 Указывайте куда выслать задание с учебным пособием.
Написать теоретическую часть к дипломной работе
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Нужно написать теоретическую часть к дипломной работе.
Тема диплома: Кредитная политика предприятия
Детали в приложении
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