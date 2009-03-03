Написать теоретическую часть к дипломной работе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен14 заявок445 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать теоретическую часть к дипломной работе.

Тема диплома: Кредитная политика предприятия

Детали в приложении

15 лет назад
birh07
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$40
10 дней
Ольга подготовила весь необходимый для работы материал качественно и в срок. Никаких нареканий у меня нет. Я благодарен ей за плодотворное сотрудничество.
+
  • Похожие заказы

  • Дипломный проект по методике преподавания иняза

    Тема работы: "Особенности обучения аудированию с использованием аутентичных материалов на старшем этапе средней общеобразовательной школы" План работы: Введение 1.Глава. Что такое аудирование в целом. Когда появилось, что такое аутентичный текст, когда была введён в методику, как ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Диплом

    Написать диплом. Факультет международных отношений. Объем 90-100 стр. Оформление по ГОСТу РФ. Необходимо составить план работы для утверждения научным руководителем. После утверждения приступаем к написанию работы. Оплата 4000 руб. Срок до 20.03.09. Работу можно сдавать главами.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовая по основам менеджмента

    Необходимо написать курсовую. Предмет "Основы менеджмента". Объем не больше 35 листов. Только теория. Оформление сносок в квадратных скобках. Работа должна быть отправлена мне до 22:00 по Москве 22.02.09 Стоимость 800 руб.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовая математика

    Требуется выполнить 2 работы по математики. Задание во вложении. Интересует ваш срок и ваша цена, желательно, в рублях. Если будут вопросы по заданию - пишите в icq - 484-780-466 А если все понятно, то предложения лучше ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Реферат

    Необходимо выполнить небольшую работу по анализу хозяйственной деятельности таможенных организаций. Задание во вложении

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Курсовая работа по Экономике предприятия

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить небольшую курсовую работу по Экономике предприятия. Курсовая работа состоит из 6 задач. Необходимый вариант - 4 (промаркирован в тексте приложенного файла). Решение задач необходимо расписать максимально подробно. Уважаемые авторы, напоминаем Вам, что качество ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Курсовые работы

    Нужно выполнить курсовые работы: 1. Технологический процесс в сервисе 2. Технологический процесс в сервисе 3. Организация и технология 4. Организация и технология ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Диплом по экономике

    $250

    Требуется написать дипломную работу по экономике. Срок выполнения - около месяца. Первая глава требуется к 22.02.2009. Также к диплому нужен отчет по практике (тоже к 22.02.2009). Стоимость - до 7000 рублей за все. В ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад