Диплом по экономике

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки123 просмотра
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Требуется написать дипломную работу по экономике.

Срок выполнения - около месяца. Первая глава требуется к 22.02.2009.

Также к диплому нужен отчет по практике (тоже к 22.02.2009).

Стоимость - до 7000 рублей за все.

В приложении тема диплома и план работы.

P/S/ к отчету по практике дам подобный отчет. Отчет по практике без расчетов.

15 лет назад
T777
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$250
30 дней