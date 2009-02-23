Курсовая работа по Мировой экономике

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить небольшую курсовую работу по Мировой экономике на одну из следующих тем (по выбору):

1. Транснациональные банки в период мирового финансового кризиса.

2. Транснациональные корпорации в период мирового финансового кризиса.

Объем работы - 25стр.

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