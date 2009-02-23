Курсовая работа по Мировой экономике

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Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить небольшую курсовую работу по Мировой экономике на одну из следующих тем (по выбору):

1. Транснациональные банки в период мирового финансового кризиса.

2. Транснациональные корпорации в период мирового финансового кризиса.

Объем работы - 25стр.

Уважаемые авторы, напоминаем Вам, что качество и короткие сроки выполнения работы являются залогом долговременного и плодотворного сотрудничества на более выгодных условиях. Мы заинтересованы в хороших авторах и ценим их.

15 лет назад
BestReferat
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Marirusa
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Марина – замечательный автор. Работа на современную актуальную тему, по которой физически непросто собрать информацию, выполнена на очень высоком уровне и в срок. С удовольствием продолжим сотрудничество в дальнейшем!
Очень приятно работать с такими заказчиками! Оплата сразу после получения работы, очень приятны в общении. Буду рада новым заказам!
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