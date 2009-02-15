Курсовая по бух. учету

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка98 просмотров
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Необходимо выполнить курсовую.

Тема: Условные факты хозяйственной деятельности....

план условный. от него можно отойти.

Оформление работы по госту. Поля: л 25 мм. п 15 мм. в 20 мм. н 25 мм. Шрифт 14. интервал 1.5

Объем 40 стр.

Написать нужно до четверга до 15:00 по Москве.

Оплата 900 руб.

15 лет назад
maishewa-n
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад