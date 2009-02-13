Налоги, экономика, банки - курсовая

Предмет: Бухгалтерский финансовый учет Тема: Учет капитальных вложений, производимых хозяйственным способом Требования стандартные Срок - 21 февраля Оплата в рублях - 600 В работе должно быть 2 главы - первая - теория, вторая - на примере предприятия Можно предложить свою готовую ...
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В приложении - задание, все выделено
Срок - 21 февраля
Оплата в рублях - 500
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