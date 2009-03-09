Курсовая работа по БД

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен16 заявок427 просмотров
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Требуется написать курсовую по БД.

Список тем во вложении. Срок до 22.02

Стоимость 900 руб.

15 лет назад
maishewa-n
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
GIrina
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$25
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работать с Натальей легко и приятно, это деловой и серьезный человек. Рекомендации только положительные! Надеюсь на дальнейшее плодотворное и эффективное сотрудничество!!!