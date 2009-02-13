Ув. фрилансеры, добрый день. Необходимо сделать расчетную часть курсового проекта. Задание в приложении. Работа на 10-20мин, всего две задачи. Пишите цены и сроки. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна готовая авторская работа по рынку ценных бумаг. Тема - любая.
Объем - 12-15 листов, введение, заключение, сноски.
Срок - сегодня до 17.00 мск.
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