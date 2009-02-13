Реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки115 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна готовая авторская работа по рынку ценных бумаг. Тема - любая.

Объем - 12-15 листов, введение, заключение, сноски.

Срок - сегодня до 17.00 мск.

15 лет назад
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
nastyusha2007
Olga 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
20 отзывов
15 лет назад
$3
1 день
Замечательный фрилансер! Все четко, качественно и в срок. Ольга, огромное спасибо!
Наталья это что-то!!! Только положительные эмоции от работы с ней, четко поставлена задача, моментальная проплата. Побольше б таких заказчиков, будет возможность работать с ней, обязательно соглашусь. Моя оценка 100++++.