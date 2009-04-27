Курсовая по инвестициям (бизнес-планирование)

Владимир заказчик на "5+", который заботится не только об интересах заказчика, но и не забывает фрилансера. Работа с Владимиром очень приятна, он вникает в суть заказа, дает пояснения по проекту, обсуждает возникшие вопросы по его реализации. Большой плюс - своевременная оплата. Хорошо взаимодействует с непосредственным заказчиком и исполнителем по поводу координации сроков выполнения заказа. Рада сотрудничеству. Рекомендую.