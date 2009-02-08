Поисковая система

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки188 просмотров
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Для ознакомительных целей неоходима документация подсистемы поиска с механизмами релевантности.

Желательно следующего содержания:

1. Описание модели системы (алгоритмы индексации и поиска).

2. Методика и результаты тестирование производительности и возможностей системы.

3. Описание основных функций программных модулей системы.

15 лет назад
bmt
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад