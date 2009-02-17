Реферат, программа Outlook

Работу с Елизаветой оцениваю на 10 баллов по десятибальной шкале!!! Оплачивает вовремя и даже немного больше, что приятно удивляет! Говорю ей огромное СПАСИБО за работу и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.