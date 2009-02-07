Реферат по психологии

Нужно выполнить следующую работу:

1.Тип работы: Реферат

2.Предмет: История психологии.

3.Третий курс факультета практической психологии.

4.Тема работы: Сравнительный анализ теорий Аристотеля и А.Н.Леонтьева.

5.Объем работы: 13-15 страниц.

6.Шрифт: 14 Times New Roman. Междустрочный интервал: Полуторный.

Отступ слева: 2,5.

Отступ справа: 1,5.

7.Срок выполнения: до 7.02.2009.

Дополнительные пожелания:

Список использованной литературы не менее 5-и источников.

В тексте, если берется цитата из книги, нужно указать номер в списке использованного литературного источника и номера страниц.

Также предоставляется чуть больше 10 книг-учебников по истории

психологии в электронном виде.

В первых двух главах можно рассмотреть теории Аристотеля и А.Н.Леонтьева соответственно.

В третьей провести сравнительный анализ теории Аристотеля и А.Н.Леонтьева.

Стоимость: 250 руб.

Оплата - Яндекс Деньги.