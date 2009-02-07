Реферат по психологии

Объем работы: 8-10 страниц Срок выполнения: 07.02.09 Примерный план того,что надо сделать есть на английском языке. Укажите примерно Ваши цены и примеры работ. (Олата предпочтительнее в яндекс рублях)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить следующую работу:
1.Тип работы: Реферат
2.Предмет: История психологии.
3.Третий курс факультета практической психологии.
4.Тема работы: Сравнительный анализ теорий Аристотеля и А.Н.Леонтьева.
5.Объем работы: 13-15 страниц.
6.Шрифт: 14 Times New Roman. Междустрочный интервал: Полуторный.
Отступ слева: 2,5.
Отступ справа: 1,5.
7.Срок выполнения: до 7.02.2009.
Дополнительные пожелания:
Список использованной литературы не менее 5-и источников.
В тексте, если берется цитата из книги, нужно указать номер в списке использованного литературного источника и номера страниц.
Также предоставляется чуть больше 10 книг-учебников по истории
психологии в электронном виде.
В первых двух главах можно рассмотреть теории Аристотеля и А.Н.Леонтьева соответственно.
В третьей провести сравнительный анализ теории Аристотеля и А.Н.Леонтьева.
Стоимость: 250 руб.
Оплата - Яндекс Деньги.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, нужны рефераты: 1.Доброкачественные опухоли челючтно лицевой области. На 12-18 листов 14 шрифтом. 2.Остеопластические материалы в амбулаторной клинической практике врача стоматолога. На 24 листа 14шрифтом, необходим список литеротуры не менее 12 позиций со сносками на список в ...Закрыт15 лет назад
Ищу специалиста (!) кто недавно защищал диссертацию и имеет СВЕЖИЕ (!) требования ВАК России по оформлению работ - диссертации, автореферата и лит. ссылок. Нужно уточнить ряд моментов и помочь с правильным оформлением. Нужен специалист кто этим занимается, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $12
Необходимо выполнить работу Срок - 7 февраля, до 12-00 Смотрите вложение Цена - 325 рублейЗакрыт15 лет назад
Нужен человек для выполнения курсовой работы по сопромату.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужны 2 дипломные работы. Объем 80-90 листов. До 15 марта. Бюджет: 4000 руб. за каждый.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно написать курсовую по немецкому языку. Срок неделя. Цена от исполнителя. задание в приложении. Решение задачь.. перевод текста. задание по тексту делать не нужно.Завершен15 лет назад
Конституционное право. Сама работа уже написана, однако, у руководителя есть замечание. Срок: до 05 марта 2009 г.Завершен15 лет назад
Здравствуйте. Есть 10 листов алгоритмов(А4) нарисованые от руки, они отсканированные. Примеры залиты: http://www.sendspace.com/file/5mdj1u Нужно набрать их в Visio. Все согласно ГОСТам. Срок выполнения: сегодня до 21 по МСК АСЯ для связи: 288-936-296Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
По специальности "Экономика и бух.учет". Анализ системы планирования, учета и калькулирования себестоимости...Завершен15 лет назад