Диплом по психологии на английском

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Объем работы: 8-10 страниц
Срок выполнения: 07.02.09
Примерный план того,что надо сделать есть на английском языке.
Укажите примерно Ваши цены и примеры работ. (Олата предпочтительнее в яндекс рублях)
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