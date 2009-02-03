Здравствуйте. Есть 10 листов алгоритмов(А4) нарисованые от руки, они отсканированные. Примеры залиты: http://www.sendspace.com/file/5mdj1u Нужно набрать их в Visio. Все согласно ГОСТам. Срок выполнения: сегодня до 21 по МСК АСЯ для связи: 288-936-296