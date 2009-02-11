Реферат по предмету Деловое общение

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен11 заявок285 просмотров
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Любая тема из списка Объем реферата не более 10 страниц (просьба из Интернета не качать. Это сразу видно. Результат не засчитаю). Срок выполнения 2 недели. Желательны таблицы, графики

Темы рефератов:

1. Роль делового общения в профессиональной деятельности (конкретно в Вашей профессиональной деятельности)

2. Коммуникативная функция общения

3. Интерактивная функция общения

4. Перцептивная функция общения

5. Функция взаимовлияния в общении

6. Психологические механизмы проведения деловых переговоров

7. Деловая беседа как основная форма делового общения

8. Психологические условия эффективного публичного выступления

9. Техника проведения производственного совещания

10. Тактика и техника убеждения

11. Коммуникативные барьеры в деловом общении

15 лет назад
katrin2101
Гость 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$10
3 дня
Замечательно выполнила работу, грамотно и профессионально, а главное своими силами( не скачивание с сайтов рефератов, я проверяла все).Так что кому нужна авторская работа, рекомендую.
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