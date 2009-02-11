Реферат по предмету Деловое общение

Реферат по предмету Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика. Тема: Содержание долгосрочной финансовой политики. Объем 15-20 листов.Срок выполнения 1 неделя, статьи, графики таблицы, свежие данные.Те, кто скачивает работы с сайтов рефератов, просьба не ...
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Любая тема из списка Объем реферата не более 10 страниц (просьба из Интернета не качать. Это сразу видно. Результат не засчитаю). Срок выполнения 2 недели. Желательны таблицы, графики
Темы рефератов:
1. Роль делового общения в профессиональной деятельности (конкретно в Вашей профессиональной деятельности)
2. Коммуникативная функция общения
3. Интерактивная функция общения
4. Перцептивная функция общения
5. Функция взаимовлияния в общении
6. Психологические механизмы проведения деловых переговоров
7. Деловая беседа как основная форма делового общения
8. Психологические условия эффективного публичного выступления
9. Техника проведения производственного совещания
10. Тактика и техника убеждения
11. Коммуникативные барьеры в деловом общении
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