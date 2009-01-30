Помощь в написании диссертаии

Требуется Дипломная работа на Тему «Разработка аппаратуры передачи данных с переменным ключом» предпочтения отдаются готовым работам на данную тему! писать только в ICQ485081219
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нужна помощь в написании некоторых параграфов диссертации по педагогике
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