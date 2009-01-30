Работа по дизайну

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Работа по дизайну для студента. Надо знать основы корела и фотошопа. Задания практические, с подробным описанием нужных действий. На выходе готовый файл. Пишите точно срок и стоимость!

15 лет назад
gomer66
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
katatonia
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$50
2 дня
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