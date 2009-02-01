Курсовая по статистике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок263 просмотра
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Курсовая работа по статистике со сложными задачами. Решить все надо до понедельника.

Отдам только человеку, действительно разбирающемуся в предмете.

15 лет назад
Marirusa
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ruchka
Mara 
NaN лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
24 отзыва
15 лет назад
$30
2 дня
В очередной раз доверилась Маре и в очередной раз ее работа превзошла все мои ожидания:) В кратчайшие сроки очень качественно и грамотно написанная работа, задачи решены правильно - человек уже отзвонился - защитил работу на 5! Всем рекомендую Мару как ответственного и высокопрофессионального исполнителя.
Очень нравится работать с Мариной: она всегда на связи и всегда готова ответить на возникающие вопросы, сами превосходно разбирается в предмете. Приятная в общении с хорошим чувством юмора. Не говоря о том, что оплата всегда сразу после сдачи заказа, без всяких задержек. Всем рекомендую как золотую заказчицу. Спасибо Вам, Марина!
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