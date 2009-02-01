Курсовая по статистике

Очень нравится работать с Мариной: она всегда на связи и всегда готова ответить на возникающие вопросы, сами превосходно разбирается в предмете. Приятная в общении с хорошим чувством юмора. Не говоря о том, что оплата всегда сразу после сдачи заказа, без всяких задержек. Всем рекомендую как золотую заказчицу. Спасибо Вам, Марина!