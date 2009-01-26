Курсовые работы

Тема: Выбор технических средств для организации удаленного офиса по продажам товаров или услуг конкретного предприятия (ООО "???") на нескольких рабочих местах с постоянной связью с центральным офисом Очень желательно наличие подобных работ. Жду предложений по ценам. Срок две-три ...
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1. Дисциплина Математические методы
Вид работы: Курсовая
Вариант: Оптимальное планирование работы торгового павильона
2. Дисциплина Технологии разработки программных продуктов
Вид работы: Курсовая
Вариант: Моделирование учета перевозок совершенной формой
3. Дисциплина Математические методы
Вид работы: Курсовая
Вариант: Оптимальное планирование числа кассиров в супермаркете
4. Дисциплина Технологии разработки программных продуктов
Вид работы: Курсовая
Вариант: Моделирование фирмы по проведению концертов
Подробные задания и дополнительные материалы при обсуждении.
Оплата - Яндекс ( в течение 2-х недель после выполнения задания)
Связь - ICQ 354-484-768 Елена
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