Рефераты

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен9 заявок306 просмотров
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Нужно выполнить три реферативные работы по следующим предметам:

- орг. проектирование

- ком. ценообразование

- управление качеством.

Подробная информация во вложении. Писать строго в соответствии с планом.

Срок - 29 января в течение дня.

Стоимость 1000 рублей за все три работы.

Оставляйте, пожалуйста, предложения в проекте.

15 лет назад
T777
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
vik-freelance
Плужников 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
66 отзывов(-3)
15 лет назад
$30
3 дня
Работать с Виктором снова было приятно. Рефераты выполнены великолепно и в срок. Классный фрилансер!!!
Хороший заказчик, гарантия и своевременность оплаты, четко поставленная задача. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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