Курсовая по аудиту

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок176 просмотров
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Доброго дня всем!

Необходимо срочно выполнить практическую часть

курсовой по аудиту. (в содержании методических указаний и далее по тексту выделено бирюзовым цветом)

План выполнения в приложении.

Предприятие - любое, на Ваш выбор.

Единственное требование - в строгом соответствии с методическими указаниями.

Методические указания в приложении.

Срок - до обеда 26.01.2009 г. (понедельник).

Возможно переделать под имеющиеся требования уже готовый аудиторский отчет.

Оставляйте цены и предложения на странице проекта.

Без них в личку не писать.

15 лет назад
Vladimir2008
Владимир 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ruchka
Mara 
NaN лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
24 отзыва
15 лет назад
$45
1 день
По результатам работы с Марой резюмирую: сотрудничеством доволен! Работа выполнена на высоком профессиональном уровне. Помимо этого, высоко оцениваю порядочность фрилансера и верность соблюдению взятых обязательств. Рекомендую Мару к сотрудничеству как грамотного, ответственного автора! Продолжаем сотрудничество по другим проектам.
20 из 10. Очень понравилось работать с Владимиром, видно что профессионал, четко ставит задачу, оперативно решает все рабочие вопросы, заплатит больше, чем нужно и сразу после сдачи работы. Кроме того очень понимающий и приятный в общении человек. Рекомендую только хорошим фрилансерам. Спасибо Вам, Владимир.
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