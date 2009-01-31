Курсовая по аудиту

20 из 10. Очень понравилось работать с Владимиром, видно что профессионал, четко ставит задачу, оперативно решает все рабочие вопросы, заплатит больше, чем нужно и сразу после сдачи работы. Кроме того очень понимающий и приятный в общении человек. Рекомендую только хорошим фрилансерам. Спасибо Вам, Владимир.