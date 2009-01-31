Курсовая по аудиту

Необходимо выполнить работу по квалиметрии и метрологии Срок - 8 дней Задание и оформление - во вложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня всем!
Необходимо срочно выполнить практическую часть
курсовой по аудиту. (в содержании методических указаний и далее по тексту выделено бирюзовым цветом)
План выполнения в приложении.
Предприятие - любое, на Ваш выбор.
Единственное требование - в строгом соответствии с методическими указаниями.
Методические указания в приложении.
Срок - до обеда 26.01.2009 г. (понедельник).
Возможно переделать под имеющиеся требования уже готовый аудиторский отчет.
Оставляйте цены и предложения на странице проекта.
Без них в личку не писать.
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