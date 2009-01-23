Нужно выполнить реферат по истории психологии. Срок 24 января до 14 00 по мск. Подробности в прикрепленном файле. Оплата в рублях - Яндекс деньги. 240 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен диплом, можно готовый.
Требования:
любая тема в области мат.физики или прикладной математики.
обязательно нужна программа, вычисляющая, моделирущая что-нибудь, на любом языке программирования или в matcade, mathlabe.
Бюджет 4000 руб.
Предлагайте темы готовых работ и темы, по которым есть наработки или по которым вы можете написать диплом.
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