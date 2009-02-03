Курсовая по соц-эк статистике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок271 просмотр
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Требуется решить курсовую по СЭС (см.приложенный файл).

Критериями оценки качества выполненной работы являются:

-правильнось решения;

-подробность, логичность и грамотность изложения.

В случае качественного выполнения данного и последующих задаий будем рады предложить Вам сотрудничество на постоянных и более выгодных условиях.

Укажите, пожалуйста, Ваши предложения по цене и срокам.

Спасибо!

15 лет назад
BestReferat
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Tanjuscha
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Татьяна - очень ответственный и исполнительный автор. Работы выполняет полностью в соответствии с трбованиями и сроками (зачастую - даже досрочно). Очень рады сотрудничеству и всем рекомендуем!
Удивительный человек, с такими всегда приятно работать!
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