Курсовая по соц-эк статистике

Требуется решить курсовую по СЭС (см.приложенный файл).

Критериями оценки качества выполненной работы являются:

-правильнось решения;

-подробность, логичность и грамотность изложения.

В случае качественного выполнения данного и последующих задаий будем рады предложить Вам сотрудничество на постоянных и более выгодных условиях.

Укажите, пожалуйста, Ваши предложения по цене и срокам.

Спасибо!