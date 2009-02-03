Курсовая по соц-эк статистике

Дипломная работа Объём - 80 стр. Срок исполнения - до конца января Стоимость - 3000 WMR Тема: топливная оптимизация автомобиля с бензиновым двигателем. Содержание: 1. Задача – на основе решения системы уравнений движения (ур-я Лагранжа, Ньютона) составить математическую модель автомобиля, ...
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