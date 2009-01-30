Налогообложение, курсовая

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки176 просмотров
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Срок 22 января

15 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$6
1 день
Мне нравится работать с Марией потому, что она - человек слова и никогда не расхваливает себя, как многие исполнители на этом сайте, но всегда подтверждает качество выполненной работы - делом! Всегда вовремя высылает выполненную работу. Если необходимо - вносит правки. На данный момент, наше сотрудничество продолжается! Рекомендую сотрдничество с Марией!
Рада сотрудничеству с Елизаветой, видно, что человек любит свою работу!