Курсовая по педагогике

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки286 просмотров
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Необходимо написать практическую часть по курсовой "ФОРМИРОВАНИЕ ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ

У ДЕТЕЙ 5-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА". Теория есть.

План:

1. Выявление уровня сформированности певческих навыков у детей 5-летнего возраста и анализ полученных результатов

2. Комплексная программа формирования певческих навыков у детей пятилетнего возраста

3. Эффективность использованных методов и приемов при формировании певческих навыков.

То есть экспериментальная часть - в три этапа.

Плачу не более 20 WMZ. Срок - 2 дня

15 лет назад
irkadremuk
Ирина 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
hobl
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня