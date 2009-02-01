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Организация санаторно-курортного дела, реферат
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Реферат
Предмет: санаторно-курортное дело
Отчетность учета результатов санаторно-курортных учреждений
Срок - 21-22 января
Сноски по тексту
План - во вложении
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