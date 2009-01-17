Требуется диплом

Исполнитель этой работы улетел на другую планету.

Срочно ищется другой вменяемый исполнитель!

ВУЗ: СПБ Гос Политехнич.ун-т

Фак.: Физ-Мех

Кафедра/направление: Механика и процессы управления

Тема: топливная оптимизация автомобиля с бензиновым двигателем.

Требования:

1. Объём работы – 50-100 страниц.

2. Работа делается "по частям", чтобы по мере написания предоставлять результаты научному руководителю.

3. Не скачанный/переработанный из Интернета или старый диплом. Т.е. пишется индивидуально.

4. Поскольку защита в середине февраля, срок написания – до конца января.

Особенности:

1. Задача – на основе решения системы уравнений движения (ур-я Лагранжа, Ньютона) составить математическую модель автомобиля, в которой регулируемыми воздействиями являются – ход педали газа (регулировка положения дроссельной заслонки) и выбор режима езды (моменты переключения скоростей МКПП).

2. Модель должна учитывать:

– трение в двигателе, в трансмиссии.

– сопротивление (качению колес, движению на подъеме, аэродинамическое)

– выбор топлива (АИ-92 , АИ-98), т.е. его влияние на топливный расход – оправдано ли использование 98 вместо 95.

– работу электроприборов (с включенными фарами / кондиционером / обогревом стекол-зеркал-сидений)

– поведение автомобиля на холостом ходу также должно соответствовать модели

– движение как по горизонтальной поверхности, так и по наклонной плоскости

3. На основе мат.модели далее составляется комп.модель (в MatLab, например)