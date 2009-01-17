Здравствуйте. Нужно сделать курсовую работу по базам данных на тему "ПЛАНУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СКЛАДУ РОБІТНИКІВ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА" есть примеры работ. пишите в ПМ или в асю 488-670-063
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется диплом
Исполнитель этой работы улетел на другую планету.
Срочно ищется другой вменяемый исполнитель!
ВУЗ: СПБ Гос Политехнич.ун-т
Фак.: Физ-Мех
Кафедра/направление: Механика и процессы управления
Тема: топливная оптимизация автомобиля с бензиновым двигателем.
Требования:
1. Объём работы – 50-100 страниц.
2. Работа делается "по частям", чтобы по мере написания предоставлять результаты научному руководителю.
3. Не скачанный/переработанный из Интернета или старый диплом. Т.е. пишется индивидуально.
4. Поскольку защита в середине февраля, срок написания – до конца января.
Особенности:
1. Задача – на основе решения системы уравнений движения (ур-я Лагранжа, Ньютона) составить математическую модель автомобиля, в которой регулируемыми воздействиями являются – ход педали газа (регулировка положения дроссельной заслонки) и выбор режима езды (моменты переключения скоростей МКПП).
2. Модель должна учитывать:
– трение в двигателе, в трансмиссии.
– сопротивление (качению колес, движению на подъеме, аэродинамическое)
– выбор топлива (АИ-92 , АИ-98), т.е. его влияние на топливный расход – оправдано ли использование 98 вместо 95.
– работу электроприборов (с включенными фарами / кондиционером / обогревом стекол-зеркал-сидений)
– поведение автомобиля на холостом ходу также должно соответствовать модели
– движение как по горизонтальной поверхности, так и по наклонной плоскости
3. На основе мат.модели далее составляется комп.модель (в MatLab, например)
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