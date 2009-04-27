В процессе работы над этим дипломом Наталья меня очень поддерживала, поскольку изначально были некоторые трудности со сбором материала по такой экзотической стране как Шри-Ланка. В итоге диплом написан и мне даже был оплачен бонус, что очень и очень приятно. Наталья, спасибо за работу!!!