Диплом

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Диплом по экономике автомобильного транспорта.

Срок - 25 января (1 глава), остальное - после согласования.

Пожалуйста, оставляйте свои предложения здесь, ответить каждому в аську и личку не смогу :)

15 лет назад
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$120
7 дней
Отличный исполнитель! Очень сложную работу выполнила на высочайшем уровне, потакая всем капризам привередливого преподавателя :) Оля, спасибо!
В процессе работы над этим дипломом Наталья меня очень поддерживала, поскольку изначально были некоторые трудности со сбором материала по такой экзотической стране как Шри-Ланка. В итоге диплом написан и мне даже был оплачен бонус, что очень и очень приятно. Наталья, спасибо за работу!!!