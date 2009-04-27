Необходимо выполнить работу по предмету Метрология и стандартизация. Задание можно посмотреть здесь http://myworks.vndv.com/metr.doc По всем вопросам ICQ367673869 или в приват Стоимость: $15 Срок: в пределах 7 дней
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Диплом по экономике автомобильного транспорта.
Срок - 25 января (1 глава), остальное - после согласования.
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