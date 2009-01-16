Необходимо выполнить работу по предмету Метрология и стандартизация. Задание можно посмотреть здесь http://myworks.vndv.com/metr.doc По всем вопросам ICQ367673869 или в приват Стоимость: $15 Срок: в пределах 7 дней
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать диплом по теме: "Методики обучения детей с недоразвитием речи......".
Теоретическая часть к 26.01.09. Использование современной литературы обязательно. Объем 60 листов.
Расчет через Яндекс деньги, бюджет 4000 рублей.
Если есть готовая работа по этой теме, можем выкупить ее.
- Похожие заказы
- $15Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходимо выполнить курсовой по гидравлике. Подробная методичка по выполнению и пример работы имеются. Срок - вечер понедельника.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Нужна курсовая по органической химии, подробности в ICQ.Завершен15 лет назад
- $125
Необходима следующая работа: Учебное заведение: Московский Государственный Строительный Университет Город: Москва Предмет: ВиВ Вид работы: Курсовая Объём: 14-18 листов 2листа А1 Тема работы: Водоснабжение и водоотведение Срок выполнения: 3-10 дней Оплата: 4000 рос.руб. (3000 - работа, 1000 - два чертежа), т.е., около 125 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо выполнить работу по немецкому языку Срок - 18, вечер Смотрите вложениеЗавершен15 лет назад
Задание во вложении Срок - 18 январяЗавершен15 лет назад
- $20
Необходимо выполнить работу Срок - 20 января Задание - во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо выполнить дипломный проект по маркетингу. Есть утверждённая тема, план и наработки введения. Есть методичка по оформлению. Срок - до 15 февраля. Объём - 50-:-60 стр. Стоимость договорная. Без предоплаты. Без оставления предложения на странице проекта, Ваши отклики (личка, почта) - рассматриваться не ...Завершен15 лет назад
- $14
Фискальная политика, ее принципы. Объем 25 листов, нужно чтобы был 40-45 листов. Обосновать актуальность, четко сформулировать цели и задачи и т.д.Завершен15 лет назад
Растровый графический редактор Язык программирования только C#. включает в себястандартный набор для рисования простых геометрических фигур возможность импорта обработки и экспорта файлов в формате jpeg,bmp,tiff поддержка цветовых схем rgb,cmyk,lab поддержка глубині цвета 8 и 16 бит поддержка слоев с процентом прозрачности увеличение ...Закрыт15 лет назад