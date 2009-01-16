Написать диплом

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт9 заявок561 просмотр
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Требуется написать диплом по теме: "Методики обучения детей с недоразвитием речи......".

Теоретическая часть к 26.01.09. Использование современной литературы обязательно. Объем 60 листов.

Расчет через Яндекс деньги, бюджет 4000 рублей.

Если есть готовая работа по этой теме, можем выкупить ее.

15 лет назад
maishewa-n
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад