Управление проектами, курсовая

Необходимо выполнить дипломный проект по маркетингу. Есть утверждённая тема, план и наработки введения. Есть методичка по оформлению. Срок - до 15 февраля. Объём - 50-:-60 стр. Стоимость договорная. Без предоплаты. Без оставления предложения на странице проекта, Ваши отклики (личка, почта) - рассматриваться не ...
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Необходимо выполнить работу
Срок - 20 января
Задание - во вложении
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