Управление проектами, курсовая

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки245 просмотров
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Необходимо выполнить работу

Срок - 20 января

Задание - во вложении

15 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад