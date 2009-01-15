Управление проектами, курсовая

НУЖНО НАПИСАТЬ ДИПЛОМ ДО 21 ЧИСЛА Тема Разработка регистратора импульсных помех в полигармонических сигналах на 70 стр По поводу требований ещё- конкретных указаний где делать математический расчёт и моделирование схемы нет. Это было предоставленно на выбор. Но ...